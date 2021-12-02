За «тысячу Зеленского» разрешат покупать книги. Фото: itc.ua

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Ракурс

Тысячу за вакцинацию смогут получить украинцы, привившиеся от коронавируса. Правительственная программа стартует 19 декабря.

Деньги можно будет потратить и на покупку книг. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1 тыс. грн. за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку.

Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей. Проанализировав потери от карантина в книгоиздании, решено, что 1 тыс. грн. можно будет потратить на приобретение книг, — сказала министр.

Напомним, Зеленский заявил, что каждый украинец, который вакцинируется от коронавируса, получит 1 тыс. грн. Чтобы получить деньги, нужно сделать две прививки. Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. Столько же — в начале 2022 года.

Тысячу гривен можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Гражданин с этим сертификатом или депозитом сможет выбрать несколько услуг, суммарная стоимость которых не превысит 1 тыс. грн. Это может быть поездка в другой город, посещение музея или театра, другого культурного или спортивного мероприятия.

После верификации в мобильном приложении граждане смогут получить деньги на бесплатные виртуальные банковские карты. Привитые граждане без «Дії» также смогут получить деньги, но позже. Эту альтернативу сейчас дорабатывают.