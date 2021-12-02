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Ракурс
Рада докинула ще 19 млрд грн на дороги

Рада докинула ще 19 млрд грн на дороги

2 гру 2021, 16:44
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Програма «Велике будівництво» отримала додаткове фінансування. Бюджет 2021 вкотре змінили у Раді на прохання Кабміну. Нардепи 2 грудня збільшили доходи і відповідно профінансували видатки з бюджету поточного року. При цьому «Укравтодору» додалося ще 19 млрд грн на будівництво та ремонт доріг.

Кошти спецфонду держбюджету-2021 збільшено на 26,9 млрд. грн за рахунок ренти за газ (24,65 млрд. грн) та ПДВ (2,25 млрд. грн).

Закон ухвалили 242 голосами нардепів.

У законі збільшено видатки «Укравтодору» за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» на 19 млрд грн.

Видатки Міноборони на оплату праці збільшено на 1 млрд 555,7 млн грн, передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам на проведення розрахунків за енергоносії — 512,2 млн грн, а також субвенцію місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 354,39 млн грн.

203 «слуг народу» в цьому питанні підтримали:

  • два нардепи від «Батьківщини»;

  • 12 — від партії «За майбутнє";

  • 17 — від «Довіри»;

  • 8 — позафракційних.

Жодного голосу не віддали «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Голос».

Нардеп від «слуг» і заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександр Трухін пояснив у кулуарах Ради, що 19 млрд грн вже виконані роботи з будівництва доріг, тому вона, по суті, є заборгованою для працівників.

На цей момент для нашої країни на цю суму, а саме 19 млрд грн, вже виконані роботи. У нас дійсно гарні показники за минулий рік, тому є перевиконання в бюджеті. На сьогодні триває процес якісного будівництва доріг, десь ремонти, а десь будівництво з нуля. Дійсно є заборгованість перед людьми, які виконували ці роботи, — зауважив Трухін.

У листопаді Кабмін виділив місцевим бюджетам 3,5 млрд грн на дороги. Йдеться про додатковий обсяг субвенції на дороги загального користування місцевого значення.


У жовтні на дороги в Раді спрямували додатково 15 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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