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Програма «Велике будівництво» отримала додаткове фінансування. Бюджет 2021 вкотре змінили у Раді на прохання Кабміну. Нардепи 2 грудня збільшили доходи і відповідно профінансували
видатки з бюджету поточного року. При цьому «Укравтодору» додалося ще 19 млрд грн на будівництво та ремонт доріг.
Рада докинула ще 19 млрд грн на дороги
Рада докинула ще 19 млрд грн на дорогиhttps://racurs.ua/ua/n163919-rada-dokynula-sche-19-mlrd-grn-na-dorogy.htmlРакурс
Програма «Велике будівництво» отримала додаткове фінансування. Бюджет 2021 вкотре змінили у Раді на прохання Кабміну. Нардепи 2 грудня збільшили доходи і відповідно профінансували
видатки з бюджету поточного року. При цьому «Укравтодору» додалося ще 19 млрд грн на будівництво та ремонт доріг.
Кошти спецфонду держбюджету-2021 збільшено на 26,9 млрд. грн за рахунок ренти за газ (24,65 млрд. грн) та ПДВ (2,25 млрд. грн).
Закон ухвалили 242 голосами нардепів.
У законі збільшено видатки «Укравтодору» за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» на 19 млрд грн.
Видатки Міноборони на оплату праці збільшено на 1 млрд 555,7 млн грн, передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам на проведення розрахунків за енергоносії — 512,2 млн грн, а також субвенцію місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 354,39 млн грн.
203 «слуг народу» в цьому питанні підтримали:
два нардепи від «Батьківщини»;
12 — від партії «За майбутнє";
17 — від «Довіри»;
8 — позафракційних.
Жодного голосу не віддали «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Голос».
Нардеп від «слуг» і заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександр Трухін пояснив у кулуарах Ради, що 19 млрд грн вже виконані роботи з будівництва доріг, тому вона, по суті, є заборгованою для працівників.
На цей момент для нашої країни на цю суму, а саме 19 млрд грн, вже виконані роботи. У нас дійсно гарні показники за минулий рік, тому є перевиконання в бюджеті. На сьогодні триває процес якісного будівництва доріг, десь ремонти, а десь будівництво з нуля. Дійсно є заборгованість перед людьми, які виконували ці роботи, — зауважив Трухін.
У листопаді Кабмін виділив місцевим бюджетам 3,5 млрд грн на дороги. Йдеться про додатковий обсяг субвенції на дороги загального користування місцевого значення.
У жовтні на дороги в Раді спрямували додатково 15 млрд грн.
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