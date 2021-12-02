Рада докинула ще 19 млрд грн на дороги

https://racurs.ua/ua/n163919-rada-dokynula-sche-19-mlrd-grn-na-dorogy.html

Ракурс

Програма «Велике будівництво» отримала додаткове фінансування. Бюджет 2021 вкотре змінили у Раді на прохання Кабміну. Нардепи 2 грудня збільшили доходи і відповідно профінансували видатки з бюджету поточного року. При цьому «Укравтодору» додалося ще 19 млрд грн на будівництво та ремонт доріг.



Кошти спецфонду держбюджету-2021 збільшено на 26,9 млрд. грн за рахунок ренти за газ (24,65 млрд. грн) та ПДВ (2,25 млрд. грн).

Закон ухвалили 242 голосами нардепів.

У законі збільшено видатки «Укравтодору» за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» на 19 млрд грн.

Видатки Міноборони на оплату праці збільшено на 1 млрд 555,7 млн грн, передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам на проведення розрахунків за енергоносії — 512,2 млн грн, а також субвенцію місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 354,39 млн грн.

203 «слуг народу» в цьому питанні підтримали:

два нардепи від «Батьківщини»;

12 — від партії «За майбутнє";

17 — від «Довіри»;

8 — позафракційних.

Жодного голосу не віддали «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Голос».