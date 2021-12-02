У Зеленського пояснили, чому 1 грудня не відбувся держпереворот. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n163918-derjperevorotu-ne-stalosya-v-ofisi-zelenskogo-poyasnyly-chomu.html

Ракурс

Державний переворот в Україні на 1 грудня анонсував президент Володимир Зеленський під час прес-марафону 26 листопада.

Вчора біля Офісу президента та на Майдані Незалежності відбулася небагаточисельна акція протесту, яку організували кілька політичних сил. Державного перевороту, як заявляв Зеленський, не сталося. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив ситуацію. Про це повідомляє LIGA.net.

У Зеленського зазначили, що путч не відбувся тому, що «коли всі погляди спрямовані на змовників, їм досить незручно під яскравими софітами брутально захоплювати «пошту і телеграф», тому що такі дії можливі тільки зненацька, коли їх ніхто не очікує". Подоляк наголосив, що завдяки заяві глави держави про те, що в держпереворот намагаються втягнути бізнесмена Ріната Ахметова, політичний настрій у суспільстві почав змінюватися.

З’явилося більше уваги до можливих негативних сценаріїв для України, до можливих деструктивних дій олігархів та пов’язаних із ними політиків та організацій, до можливих агресивних кроків із російської сторони, — зазначив радник Єрмака.

Подоляк додав, що тепер деякі політики та бізнесмени намагаються зробити ставку на протести.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

Натомість 1 грудня кілька політичних сил організували у центрі столиці мирний мітинг «Захисти Україну — зупини переворот».