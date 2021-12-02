Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n163917-zi-snigom-ta-magnitnou-bureu-pogoda-v-p-yatnycu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні в п’ятницю, 3 грудня, прогнозується хмарна та з опадами. В північних, західних та центральних областях пройдуть дощі з мокрим снігом.

На дорогах утвориться ожеледиця. Вітер південно-західний, північно-західний, 4−10 м/с, пориви до 15 м/с, повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується хмарна та з мокрим снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 1° нижче нуля, а вдень піднімуться до 5° з позначкою плюс.

Погода у Львові також буде з опадами — прогнозуються дощі та мокрий сніг. Вночі температура повітря складе 4° морозу, вдень буде 3−4° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується дощова. Стовпчики термометрів уночі покажуть 4−5° тепла, а вдень піднімуться до 10° з позначкою плюс.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі температура повітря буде 5−6° тепла, вдень — 11−12° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, очікується слабка магнітна буря.

Нагадаємо, прогноз магнітних бур на грудень 2021 року оновили вчені. Згідно з прогнозом, геомагнітні коливання не дуже часто турбуватимуть українців. Перша магнітна буря очікується вже на початку місяця.

Джерело: Gismeteo