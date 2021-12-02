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Погода в Україні. Фото: pixabay.com

Зі снігом та магнітною бурею — погода в п’ятницю (КАРТА)

2 гру 2021, 16:37
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Погода в Україні в п’ятницю, 3 грудня, прогнозується хмарна та з опадами. В північних, західних та центральних областях пройдуть дощі з мокрим снігом.

На дорогах утвориться ожеледиця. Вітер південно-західний, північно-західний, 4−10 м/с, пориви до 15 м/с, повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується хмарна та з мокрим снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 1° нижче нуля, а вдень піднімуться до 5° з позначкою плюс.

Погода у Львові також буде з опадами — прогнозуються дощі та мокрий сніг. Вночі температура повітря складе 4° морозу, вдень буде 3−4° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується дощова. Стовпчики термометрів уночі покажуть 4−5° тепла, а вдень піднімуться до 10° з позначкою плюс.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі температура повітря буде 5−6° тепла, вдень — 11−12° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, очікується слабка магнітна буря.


Нагадаємо, прогноз магнітних бур на грудень 2021 року оновили вчені. Згідно з прогнозом, геомагнітні коливання не дуже часто турбуватимуть українців. Перша магнітна буря очікується вже на початку місяця.

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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