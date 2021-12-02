Меган Маркл виграла суд у британського таблоїда - деталі

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Меган Маркл виграла суд у британського таблоїда — служителі Феміди поставили крапку у суперечці герцогині Сассекської з видавцем газети Mail on Sunday, яка опублікувала уривки її листа до батька. Апеляційний суд відхилив спробу Associated Newspapers оскаржити попереднє рішення у справі про конфіденційність та авторські права.

Це перемога не лише для мене, а й для будь-кого, хто коли-небудь відчував страх відстоювати те, що правильно, — заявила Меган Маркл.

Юристи герцогині зауважили, що листи дружини британського принца Гаррі до батька Томаса Маркла, написані у 2018 році, були «глибоко особистими» та «очевидно мали залишатися приватними».

Три судді Високого суду, які слухали апеляцію, заявили, що зміст листа є «особистим, приватним, та не представляє цінності для законних інтересів суспільства».

Статті у Mail on Sunday порушили обґрунтовані очікування герцогині про недоторканність особистого життя, — сказали судді.



Таблоїд Mail on Sunday у п’яти своїх статтях опублікував 585 слів із 1250 з оригінального листа Меган Маркл до батька.

Нагадаємо, торік принц Гаррі разом з дружиною відмовилися від звання членів королівської сімʼї. Згодом Єлизавета II вирішила, що Гаррі з Меган представлятимуть британську корону до 31 березня. Після цього подружжя офіційно припинило виконувати обовʼязки старших членів британської королівської сімʼї.