Ветеран з протезом протягнув Ан-26. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n163915-veteran-z-protezom-protyagnuv-an-26-foto-video.html

Ракурс

Національний рекорд України встановив ветеран АТО — 2 грудня на Чугуївському аеродромі в Харківській області він протягнув 16-тонний літак Ан-26.

Таким чином 24-річний Роман Кашпур з Вінницької області, який дістав поранення під час війни на Донбасі, встановив національний рекорд України. Колишній військовий з протезом ноги подолав відстань у 6,40 м за 43 секунди. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що зараз ветеран живе з дружиною і двома дітьми у Харкові. У 2016 році пішов добровольцем на Донбас, а згодом підписав контракт зі Збройними силами України та став розвідником. У 2019 році він наступив на протипіхотну міну і частково втратив ногу.

Згодом чоловіку встановили протез, він двічі брав участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів «Ігри героїв». У 2021 році вирішив встановити рекорд, а ідея з літаком виникла спонтанно.

Я кажу: «Та літак зрушу з місця». Якось на мене дружина подивилася, типу: «Ти серйозно?» Я й сам сказав і забув, але ідея залишилась в голові, — згадує Роман.

За словами ветерана, він щодня вдома займається спортом, у квартирі облаштував спортзал. Через п’ять місяців після реабілітації чоловік отримав новий постійний протез. Колишній військовий стверджує, що з цим протезом не відчуває жодних обмежень.

Нагадаємо, під час Паралімпійських ігор в Токіо українська легкоатлетка Яна Лебєдєва побила світовий рекорд у метанні списа, який тримався 14 років.

Джерело: «Суспільне»