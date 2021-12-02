Новорічні ялинки подорожчають – названо причину. Фото: Рубрика

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Новий рік важко уявити без одного з головних атрибутів свята — прикрашеної ялинки. Проте дерева можуть подорожчати в цьому році, особливо для жителів США.

Глобальне потепління впливає не лише на дику рослинність, а й на виробництво, яке неможливе за певних погодних умов. Про це пише Daily Mail.

У США Орегон — центр вирощування різдвяних ялинок. Зазвичай із цього регіону на ринок надходить щонайменше 5 млн дерев щороку.

Тепловий купол, який цього літа утримував температуру до 47 °C над штатом, призвів до того, що 70% саджанців ялинки засохли. Дорослі дерева також постраждали. 10% рослин Тихоокеанського північного заходу було пошкоджено.

Через скорочення запасів різдвяних ялинок, у порівнянні з минулим роком, споживачі, швидше за все, побачать зростання цін на 10%.

Цього року хвиля спеки охопила деякі райони Канади, штатів Орегон та Вашингтон. Така погода вплинула на здоров’я людей і знищила сотні морських жителів в океані та вздовж берегової лінії.

У Канаді навіть зареєстрували першу у світі пацієнтку, якій поставили діагноз «астма, спричинена змінами клімату». У 70-річної пацієнтки влітку почалися проблеми з диханням. У цей час у Канаді зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень — понад 46° за Цельсієм.

Джерело: Daily Mail