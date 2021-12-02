Новогодние елки подорожают – названа причина. Фото: Рубрика

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Новый год сложно представить без одного з главных атрибутов праздника — наряженной елки. Однако деревья могут подорожать в этом году, особенно для жителей США.

Глобальное потепление влияет не только на дикую растительность, но и на производство, которое невозможно в определенных погодных условиях. Об этом пишет Daily Mail.

В США Орегон — центр по выращиванию рождественских елок. Обычно из этого региона на рынок поступает не менее 5 млн деревьев каждый год.

Тепловой купол, который этим летом удерживал палящую температуру до 47 °C над штатом, привел к тому, что 70% саженцев ели засохли. Взрослые деревья также пострадали. 10% растений Тихоокеанского северо-запада были повреждены.

Из-за сокращений запасов рождественских елок по сравнению с прошлым годом потребители, скорее всего, увидят рост цен на 10%.

В этом году волна жары охватила некоторые районы Канады, штатов Орегон и Вашингтон. Такая погода повлияла на здоровье людей и уничтожил сотни морских обитателей в океане и вдоль береговой линии.

В Канаде даже зарегистрировали первую в мире пациентку, которой поставили диагноз «астма, вызванная изменением климата». В 70-летней пациентки летом начались проблемы с дыханием. В это время в Канаде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений — более 46° по Цельсию.

Источник: Daily Mail