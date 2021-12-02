Ветеран с протезом протянул Ан-26. Фото: «Общественное»

https://racurs.ua/n163915-veteran-s-protezom-protyanul-an-26-foto-video.html

Ракурс

Национальный рекорд Украины установил ветеран АТО — 2 декабря на Чугуевском аэродроме в Харьковской области он протащил 16-тонный самолет Ан-26.

Таким образом 24-летний Роман Кашпур из Винницкой области, который получил ранение во время войны на Донбассе, установил национальный рекорд Украины. Бывший военный с протезом ноги преодолел расстояние в 6,40 м за 43 секунды. Об этом сообщает «Общественное».

Отмечается, что сейчас ветеран живет с женой и двумя детьми в Харькове. В 2016 году ушел добровольцем на Донбасс, а впоследствии подписал контракт с Вооруженными силами Украины и стал разведчиком. В 2019 году он наступил на противопехотную мину и частично потерял ногу.

Мужчине установили протез, он дважды принимал участие в международных спортивных соревнованиях ветеранов «Игры героев». В 2021 году решил установить рекорд, а идея с самолетом возникла спонтанно.

Я говорю: «Да самолет сдвину с места». Как-то на меня жена посмотрела, типа: «Ты серьезно?» Я и сам сказал и забыл, но идея осталась в голове, — вспоминает Роман.

По словам ветерана, он ежедневно дома занимается спортом, в квартире устроил спортзал. Через пять месяцев после реабилитации мужчина получил новый постоянный протез. Бывший военный утверждает, что с этим протезом не ощущает никаких ограничений.

Напомним, во время Паралимпийских игр в Токио украинская легкоатлетка Яна Лебедева побила мировой рекорд в метании копья, который держался 14 лет.

Источник: «Общественное»