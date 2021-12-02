Меган Маркл выиграла суд у британского таблоида

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Меган Маркл выиграла суд у британского таблоида — служители Фемиды поставили точку в споре герцогини Сассекской с издателем газеты Mail on Sunday, которая опубликовала отрывки ее письма отцу. Апелляционный суд отклонил попытку Associated Newspapers обжаловать предыдущее решение по делу о конфиденциальности и авторских правах.

Это победа не только для меня, но и для любого, кто когда-либо испытывал страх отстаивать то, что верно, — заявила Меган Маркл.

Юристы герцогини отметили, что письма супруги британского принца Гарри к отцу Томасу Марклу, написанные в 2018 году, были «глубоко личными» и «очевидно должны оставаться частными».

Три судьи Высокого суда, слушавшие апелляцию, заявили, что содержание письма является «частным и не представляет ценности для законных интересов общества».

Статьи в Mail on Sunday нарушили обоснованные ожидания герцогини о неприкосновенности личной жизни, — сказали судьи.



Таблоид Mail on Sunday в пяти своих статьях опубликовал 585 слов из 1250 из оригинального письма Меган Маркл к отцу.

Напомним, в прошлом году принц Гарри вместе с супругой отказались от звания членов королевской семьи. Впоследствии Елизавета II решила, что Гарри и Меган будут представлять британскую корону до 31 марта. После этого супруги официально прекратили исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи.