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Ракурс
Погода в Карпатах. Фото: mi100.info

Заблоковані дороги і мокрий сніг — синоптики про погоду у Карпатах (КАРТА)

2 гру 2021, 14:55
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Погода в Україні 3 грудня погіршиться у західних областях.

Найближчої доби вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях випаде значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У Карпатах очікуються сильні снігопади. Про це повідомляє Gismeteo.

За інформацією метеорологів, складні погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Не виключено, що через негоду в Карпатах місцями рух транспорту призупиниться.

Завтра вдень у північних областях обіцяють сніг та дощ, на решті території опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів у західних, північних та Вінницькій областях покажуть від 3° тепла до 2° морозу, а вдень — вдень 1−6° тепла. На решті території вночі очікується 2−7° тепла, вдень 7−12°, а в південних областях до 15°.

Погода у Закарпатській області, дані Gismeteo

Погода у Львівській області, дані Gismeteo


Погода в Івано-Франківській області, дані Gismeteo

Нагадаємо, рятувальники оголосили штормове попередження у високогір’ї Івано-Франківської області. Туристам порадили утриматися від походів у гори.

Джерело: Ракурс


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