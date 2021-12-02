Погода в Карпатах. Фото: mi100.info

https://racurs.ua/ua/n163908-zameteni-dorogy-i-mokryy-snig-synoptyky-pro-pogodu-u-karpatah-karta.html

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Погода в Україні 3 грудня погіршиться у західних областях.

Найближчої доби вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях випаде значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У Карпатах очікуються сильні снігопади. Про це повідомляє Gismeteo.

За інформацією метеорологів, складні погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Не виключено, що через негоду в Карпатах місцями рух транспорту призупиниться.

Завтра вдень у північних областях обіцяють сніг та дощ, на решті території опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів у західних, північних та Вінницькій областях покажуть від 3° тепла до 2° морозу, а вдень — вдень 1−6° тепла. На решті території вночі очікується 2−7° тепла, вдень 7−12°, а в південних областях до 15°.

Нагадаємо, рятувальники оголосили штормове попередження у високогір’ї Івано-Франківської області. Туристам порадили утриматися від походів у гори.