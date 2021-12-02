Погода в Карпатах. Фото: mi100.info

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Погода в Украине 3 декабря ухудшится в западных областях.

В ближайшие сутки ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях выпадет много снега, синоптики предупредили о налипании мокрого снега, метелях. На дорогах ожидают гололедицу, а в Карпатах — сильные снегопады. Об этом сообщает Gismeteo.

По информации метеорологов, сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. Не исключено, что из-за непогоды в Карпатах местами движение транспорта приостановится.

Завтра днем в северных областях будет идти снег и дождь, на остальной территории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров в западных, северных и Винницкой областях покажут от 3° тепла до 2° мороза, а днем — днем 1−6° тепла. На остальной территории ночью ожидается 2−7° тепла, днем 7−12°, а в южных областях до 15°.

Напомним, спасатели объявили штормовое предупреждение в высокогорье Ивано-Франковской области. Туристам посоветовали воздержаться от походов в горы.