Двойное гражданство в Украине. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n163907-skolko-ukraincev-podderjivaut-vvedenie-dvoynogo-grajdanstva-opros.html

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Двойное гражданство в Украине не поддерживает большинство украинцев (48% респондентов). Только 24% человек высказываются за введение двойного гражданства для всех стран без исключений.

11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время 7% украинцев могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России. Около 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР. Затруднились определиться с ответом всего 5% опрошенных.

Наибольшую поддержку идеи двойного гражданства выразили такие категории опрошенных:

33% респондентов из восточных областей

42% респондентов в возрасте 18−29 лет;

29% среди тех, кто выезжал за границу в течение 2017−2021 годов.

Наиболее категорично выступили такие категории опрошенных:

55% респондентов из западных областей;

большинство респондентов старше 30 лет и младше 70 лет;

51% из тех, кто не выезжал за границу в течение последних четырех лет.

Общенациональное исследование было проведено по заказу Института центральноевропейской стратегии. Социологи опросили 2 тыс. 3 украинцев.

Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября методом телефонных интервью во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о двойном (множественном) гражданстве. Анонсируя инициативу, глава государства отметил, что новыми законами смогут воспользоваться представители украинской диаспоры.

На сайте парламента текстов новых двух законов пока нет. Законопроекты получили статус неотложных.