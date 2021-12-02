Сколько украинцев поддерживают введение двойного гражданства — опросhttps://racurs.ua/n163907-skolko-ukraincev-podderjivaut-vvedenie-dvoynogo-grajdanstva-opros.htmlРакурс
Двойное гражданство в Украине не поддерживает большинство украинцев (48% респондентов). Только 24% человек высказываются за введение двойного гражданства для всех стран без исключений.
11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
В то же время 7% украинцев могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России. Около 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР. Затруднились определиться с ответом всего 5% опрошенных.
Наибольшую поддержку идеи двойного гражданства выразили такие категории опрошенных:
- 33% респондентов из восточных областей
- 42% респондентов в возрасте 18−29 лет;
- 29% среди тех, кто выезжал за границу в течение 2017−2021 годов.
Наиболее категорично выступили такие категории опрошенных:
- 55% респондентов из западных областей;
- большинство респондентов старше 30 лет и младше 70 лет;
- 51% из тех, кто не выезжал за границу в течение последних четырех лет.
Общенациональное исследование было проведено по заказу Института центральноевропейской стратегии. Социологи опросили 2 тыс. 3 украинцев.
Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября методом телефонных интервью во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о двойном (множественном) гражданстве. Анонсируя инициативу, глава государства отметил, что новыми законами смогут воспользоваться представители украинской диаспоры.
На сайте парламента текстов новых двух законов пока нет. Законопроекты получили статус неотложных.