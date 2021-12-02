Газ. Фото: istock

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Тарифы на газ в Украине вырастут — эксперт прогнозирует, что новый тариф на газ ударит не только по бизнесу, но и по населению.

Об этом сообщает УНИАН.

Независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что цены на газ будут расти с осени следующего года, и пострадает от этого не только население, но и промышленность. Отказ от государственного регулирования приведет к существенному росту тарифов.

Власти надеются, что весной, после завершения отопительного сезона, цены на газ существенно снизятся, и не придется значительно повышать тарифы. Но уже осенью, с наступлением нового отопительного сезона, цены на газ снова возрастут, что приведет к росту тарифов для населения. Пострадают и промышленные предприятия, продукция которых, при высоких ценах на газ, не будет конкурентоспособной, — считает эксперт.

Ущерб, который будет нанесен украинской экономике из-за введения рыночных цен на газ, значительно больше 700 млн долларов кредита от МВФ, заявил специалист.

Напомним, ранее мы сообщали, что подорожание природного газа с 1 декабря 2020 года предусматривается для клиентов поставщика «последней надежды» (ПОН).

Источник: УНИАН