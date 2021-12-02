Газ неминуче подорожчає — експерт проаналізував угоду Києва з МВФ

Газ. Фото: istock

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Тарифи на газ в Україні зростуть — експерт прогнозує, що новий тариф на газ вдарить не тільки по бізнесу, але й по населенню.

Про це повідомляє УНІАН.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що ціни на газ зростатимуть з осені наступного року, і постраждає від цього не тільки населення, а і промисловість. Відмова від державного регулювання призведе до суттєвого зростання тарифів.

Влада сподівається, що навесні, після завершення опалювального сезону, ціни на газ істотно знизяться, і не доведеться значно підвищувати тарифи. Але вже восени, з настанням нового опалювального сезону, ціни на газ знову зростуть, що призведе до зростання тарифів для населення. Постраждають і промислові підприємства, продукція яких, при високих цінах на газ, не буде конкурентоспроможною, — вважає експерт.

Збиток, який буде завдано українській економіці через введення ринкових цін на газ, значно більший, ніж 700 млн доларів кредиту від МВФ, вважає експерт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подорожчання природного газу з 1 грудня 2020 року передбачається для клієнтів постачальника «останньої надії» (ПОН).

Джерело: УНІАН