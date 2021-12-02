Подвійне громадянство в Україні. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n163907-skilky-ukrayinciv-pidtrymuut-vvedennya-podviynogo-gromadyanstva-opytuvannya.html

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Подвійне громадянство в Україні не підтримує більшість українців (48% респондентів). Лише 24% людей висловлюються за можливість запровадження подвійного громадянства для всіх країн без винятків.

11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас 7% українців можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії. Майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР. Не змогли визначитися з відповіддю всього 5% опитаних.

Найбільшу підтримку ідеї подвійного громадянства висловили такі категорії опитаних:

33% респондентів зі східних областей

42% респондентів віком 18−29 років;

29% серед тих, хто виїздив за кордон протягом 2017−2021 років.

Найбільш категорично виступили такі категорії опитаних:

55% респондентів із західних областей;

більшість респондентів віком старше 30 років та молодше 70 років;

51% серед тих, хто не виїжджав за кордон протягом останніх чотирьох років.

Загальнонаціональне дослідження провели на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії. Соціологи опитали 2 тис. 3 українців.

Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада методом телефонних інтерв’ю в усіх областях України, крім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про подвійне (множинне) громадянство. Анонсуючи ініціативу, глава держави наголосив, що новими законами зможуть скористатися представники української діаспори.

На сайті парламенту текстів нових двох законів наразі немає. Законопроекти отримали статус невідкладних.