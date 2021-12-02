Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n163917-so-snegom-i-magnitnoy-burey-pogoda-v-pyatnicu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в пятницу, 3 декабря, прогнозируется облачная и с осадками. В северных, западных и центральных областях пройдут дожди с мокрым снегом.

На дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, северо-западный, 4−10 м/с, порывы до 15 м/с, сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается облачная и с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 1° ниже нуля, а днем ​​поднимутся до 5° с отметкой плюс.

Погода во Львове будет с осадками — прогнозируются дожди и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 4° мороза, днем ​​будет 3−4° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется дождливая. Столбики термометров ночью покажут 4−5° тепла, а днем ​​поднимутся до 10° с отметкой плюс.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет 5−6° тепла, днем ​​— 11−12° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.

Напомним, прогноз магнитных бурь на декабрь 2021 года обновили ученые. Согласно прогнозу, геомагнитные колебания не очень часто будут беспокоить украинцев. Первая магнитная буря ожидается уже в начале месяца.

Источник: Gismeteo