Мітинг у Києві. Фото: Yan Dobronosov

https://racurs.ua/ua/n163870-mityng-na-maydani-nezalejnosti-scho-vidbuvaietsya-u-centri-kyieva-foto.html

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Акція протесту на Майдані Незалежності в Києві, яка має назву Захисти Україну — зупини переворот", зібрала у центрі столиці сотні людей.

Демонстранти тримають у руках плакати з написами: «Зеленський — зрадник», «Єрмака — у Сибір», «Причина розлучення — зрада». Частина плакатів присвячена дружині президента: «Олена, він тобі теж зраджує", «Зраджуй дружині, а не країні». Про це повідомляється в трансляціях мітингу на YouTube.

Зімпровізованої сцени виступили політики — екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, голова партії «Голос» Кіра Рудик, один із керівників «Національного корпусу» Максим Жорін. Виступив зі словом і журналіст Юрій Бутусов, який заявив, що подає до суду на президента Володимира Зеленського. Додав, що вимагатиме від глави держави публічного вибачення.

Тим часом в центрі столиці побільшало силовиків. Правоохоронці вишикувалися в шеренги за кількасот метрів від місця проведення акції. Багато силовиків чергують і неподалік Офісу президента.

Нагадаємо, акцію «Захисти Україну — зупини переворот» 1 грудня в Києві організували спільноти «Рух опору капітуляції» та партії «Демократична сокира» та «Національний корпус». Мітингувальники вимагають відставка голови Офісу президента Андрія Єрмака. Також активісти звинувачують владу в бездіяльності щодо загрози з боку Росії та корупції.