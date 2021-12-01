Акція протесту в Києві. Фото: Рух опору капітуляції у Facebook

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Акція протесту «Захисти Україну — зупини переворот» розпочалася у Києві у середу, 1 грудня.

Демонстранти вийшли на Майдан Незалежності. У заході беруть участь спільноти «Рух опору капітуляції», партії «Демократична сокира» та «Національний корпус». Мітингувальники вимагають відставка голови Офісу президента Андрія Єрмака. Також активісти звинувачують владу в бездіяльності щодо загрози з боку Росії та корупції. Про це повідомляється на сторінці організаторів у Facebook.

Замість того, щоб рятувати країну та консолідувати націю для боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, влада провокує громадянське суспільство на конфлікт, — зазначають організатори.

Співзасновник партії «Демократична сокира"Юрій Гудименко зазначив, що акцію проводитимуть на Майдані, а не під офісом Зеленського, щоб зібрати більше людей.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.