Акция протеста в Киеве. Фото: Движение сопротивления капитуляции в Facebook

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Акция протеста «Защити Украину — останови переворот» началась в Киеве в среду, 1 декабря.

Демонстранты вышли на Майдан Независимости. В мероприятии принимают участие сообщества «Движение сопротивления капитуляции», партии «Демократическая сокира» и «Национальный корпус». Митингующие требуют отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. Также активисты обвиняют власти в бездействии относительно угрозы со стороны России и коррупции. Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

Вместо того, чтобы спасать страну и консолидировать нацию для борьбы с внутренними и внешними угрозами, власть провоцирует гражданское общество на конфликт, — отмечают организаторы.

Сооснователь партии «Демократическая сокира» Юрий Гудименко отметил, что акцию будут проводить на Майдане, а не под офисом Зеленского, чтобы собрать больше людей.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине.