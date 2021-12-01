Митинг в Киеве. Фото: Yan Dobronosov, PavlovskyNews, соцсети

https://racurs.ua/n163870-miting-na-maydane-nezavisimosti-chto-proishodit-v-centre-kieva-foto.html

Ракурс

Акция протеста на Майдане Независимости в Киеве, которая называется «Защити Украину — останови переворот», собрала в центре столицы сотни людей.

Демонстранты держат в руках плакаты с надписями: «Зеленский — предатель», «Ермака — в Сибирь», «Причина развода — измена». Часть плакатов посвящена жене президента: «Лена, он тебе тоже изменяет», «Изменяй жене, а не стране». Об этом сообщается в трансляциях митинга на YouTube.

С импровизированной сцены выступили политики — экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель партии «Голос» Кира Рудик, один из руководителей «Национального корпуса» Максим Жорин. Выступил со словом и журналист Юрий Бутусов, заявивший, что подает в суд на президента Владимира Зеленского. Добавил, что потребует от главы государства публичного извинения.

Тем временем в центре столицы стало больше силовиков. Правоохранители выстроились в шеренги в нескольких сотнях метров от места проведения акции. Многие силовики дежурят и недалеко от Офиса президента.

Напомним, акцию «Защити Украину — останови переворот» 1 декабря в Киеве организовали сообщества «Движение сопротивления капитуляции» и партии «Демократическая сокира» и «Национальный корпус». Митингующие требуют отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. Также активисты обвиняют власти в бездействии относительно угрозы со стороны России и коррупции.