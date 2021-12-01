Причины появления новых COVID-штаммов объяснили в ВОЗ. Фото: AFP

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Новые штаммы коронавирусной болезни COVID-19 возникают из-за образования в мире «токсичной смеси».

К образованию новых вариантов ковида прилагают руку слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус 1 декабря заявил на брифинге для СМИ, сообщается на сайте организации.

В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования — рецепт для появления новых, более опасных вариантов, — сказал гендиректор ВОЗ.



Гебреисус призвал правительства стран полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator, которая предусматривает справедливый доступ к новым средствам диагностики, лечения и вакцин от коронавируса.

Напомним, новый штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг. Сейчас случаи заражения новым вариантом ковида зафиксировали в Ботсване, ЮАР, Гонконге, Израиле, Бельгии, Германии, Италии, Великобритании и Австралии.