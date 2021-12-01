Ким Кардашьян получила титул Fashion Icon Award. Фото: getty images

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Ракурс

Ким Кардашьян получила титул Fashion Icon Award в рамках премии People’s Choice Awards 2021 года.

Телевизионная звезда была официально признанной иконой стиля. Этот титул она получила за «чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразования индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля». Об этом сообщает WWD.

По словам генерального директора телеканала E! News Джона Нила, за почти 20 лет эволюция стиля Ким Кардашьян повлияла на модную индустрию на глобальном уровне.

Ким Кардашьян наградят 7 декабря во время телетрансляции на телеканалах NBC и E! Звезда станет четвертой обладательницей почетного звания. Ранее этой премии удостаивались Виктория Бекхэм, Трейси Эллис Росс и Гвен Стефани.

Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала законодательницей свадебной моды после своей свадьбы с принцем Уильямом. На свадьбе в 2011 году она была наряжена в платья Alexander McQueen стоимостью 250 тыс. фунтов стерлингов. Именно после королевской свадьбы кружевные платья стали популярными на торжествах.

Источник: WWD