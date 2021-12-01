Кім Кардаш’ян отримала титул Fashion Icon Award. Фото: getty images

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Кім Кардаш’ян отримала титул Fashion Icon Award в рамках премії People’s Choice Awards 2021 року.

Телевізійна зірка була офіційно визнаною іконою стилю. Цей титул вона отримала за «чуйне почуття моди й трендів, підприємницький успіх і одноосібне перетворення індустрії за допомогою інноваційного дизайну та унікального стилю». Про це повідомляє WWD.

За словами генерального директора телеканалу E! News Джона Ніла, за майже 20 років еволюція стилю Кім Кардаш’ян вплинула на модну індустрію на глобальному рівні.

Кардаш’ян нагородять 7 грудня під час телетрансляції на телеканалах NBC та E! Зірка стане четвертою володаркою почесного звання. Раніше цією премією нагороджували Вікторію Бекхем, Трейсі Елліс Росс та Гвен Стефані.

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон стала законодавицею весільної моди після свого весілля з принцом Вільямом. На весіллі у 2011 році вона була вбрана в сукні Alexander McQueen вартістю 250 тис. фунтів стерлінгів. Саме після королівського весілля мереживні сукні стали популярними на урочистостях.

Джерело: WWD