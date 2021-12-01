Причини появи нових COVID-штамів пояснили в ВООЗ. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n163869-prychyny-poyavy-novyh-covid-shtamiv-poyasnyly-v-vooz.html

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Нові штами коронавірусної хвороби COVID-19 виникають через утворення у світі «токсичної суміші».

До утворення нових варіантів ковіду докладають руку слабкі темпи вакцинації і низький рівень тестування. Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус 1 грудня заявив на брифінгу для ЗМІ, повідомляється на сайті організації.

У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш зі слабкого охоплення вакцинацією і дуже низького рівня тестування — рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів, — сказав гендиректор ВООЗ.



Гебреїсус закликав уряди країн повністю фінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator, що передбачає справедливий доступ до нових засобів діагностики, лікування та вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко поширився у найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг. Зараз випадки зараження новим варіантом ковіду зафіксували у Ботсвані, ПАР, Гонконгу, Ізраїлі, Бельгії, Німеччині, Італії, Великій Британії та Австралії.