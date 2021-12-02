У Зеленского объяснили, почему 1 декабря не состоялся госпереворот. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n163918-gosperevorota-ne-sluchilos-v-ofise-zelenskogo-obyasnili-pochemu.html

Ракурс

Государственный переворот в Украине на 1 декабря анонсировал президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября.

Вчера возле Офиса президента и на Майдане Независимости состоялась немногочисленная акция протеста, которую организовали несколько политических сил. Государственного переворота, как заявлял Зеленский, не произошло. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил ситуацию. Об этом сообщает LIGA.net.

У Зеленского отметили, что путч не состоялся потому, что «когда все взгляды устремлены на заговорщиков, им довольно неудобно под яркими софитами грубо захватывать „почту и телеграф“, потому что такие действия возможны только неожиданно, когда их никто не ожидает». Подоляк отметил, что благодаря заявлению главы государства о том, что в госпереворот пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова, политический настрой в обществе начал меняться.

Появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны, — отметил советник Ермака.

Подоляк добавил, что теперь некоторые политики и бизнесмены пытаются сделать ставку на протесты.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине.

Вчера же, 1 декабря, несколько политических сил организовали в центре столицы мирный митинг «Защити Украину — останови переворот».