Рада подкинула еще 19 млрд грн на дороги

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Ракурс

Программа «Большая стройка» получила дополнительное финансирование. Бюджет 2021 в очередной раз изменили в Раде по просьбе Кабмина. Нардепы 2 декабря увеличили доходы и, соответственно, профинансировали расходы из бюджета текущего года. При этом «Укравтодору» прибавилось еще 19 млрд грн на строительство и ремонт дорог.

Средства спецфонда госбюджета-2021 увеличены на 26,9 млрд. грн. за счет ренты за газ (24,65 млрд. грн.) и НДС (2,25 млрд. грн.).

Закон был принят 242 голосами нардепов.

В нем увеличены расходы «Укравтодора» по бюджетной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения» на 19 млрд грн.

Расходы Минобороны на оплату труда увеличены на 1 млрд 555,7 млн ​​грн, предусмотрена дополнительная дотация местным бюджетам на проведение расчетов за энергоносители — 512,2 млн грн, а также субвенция местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры на 354,39 млн грн.

203 «слуг народа» в этом вопросе поддержали:

два нардепа от «Батькивщины»;

12 — от партии «За будущее»;

17 — от «Доверия»;

8 — внефракционный.

Голосов не дали «Оппозиционная платформа — При жизни», «Европейская солидарность» и «Голос».

Нардеп от «слуг» и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александр Трухин объяснил в кулуарах Рады, что 19 млрд грн пойдут на уже выполненные работы по строительству дорог.

В настоящее время для нашей страны на эту сумму, а именно 19 млрд грн, уже выполнены работы. У нас действительно хорошие показатели за прошлый год, потому есть перевыполнение в бюджете. На сегодняшний день идет процесс качественного строительства дорог, где-то ремонты, а где-то строительство с нуля. Действительно, есть задолженность перед людьми, которые выполняли эти работы, — заметил Трухин.



В ноябре Кабмин выделил местным бюджетам 3,5 млрд. грн на дороги. Речь идет о дополнительном объеме субвенции на дороги общего использования местного значения.

В октябре на дороги в Раде направили дополнительно 15 млрд. грн.