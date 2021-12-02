Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок. Фото: CNN

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Ракурс

Популярный американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, который совершил трагический выстрел на съемках фильма «Раст».

Голливудская звезда сделала такое заявление во время первого большого интервью после инцидента в октябре. Подробности того трагического дня Болдуин рассказал телеканалу ABC News, передает BBC.

Ну, курок не был нажат. Я не нажал на спусковой крючок. Возвращаясь в прошлое, думаю, что я мог сделать? Она была человеком, которого любили все, кто работал с ней, и нравилась всем, кто работал с ней, ею восхищались… Даже сейчас мне трудно поверить, что она ушла… Я бы никогда не направил на кого-то пистолет и нажал на курок. Никогда, — утверждает артист.

Актер отметил, что у него не было оснований подозревать, что в пистолете может быть боевая пуля. Также он заявил, что понятия не имеет, как она попала в револьвер.

Кто-то положил в оружие боевой патрон. Пулю, которой даже не должно было быть в том помещении, — говорит он.

Журналист Джордж Стефанополус отметил, что интервью получилось очень напряженным. Он описал 63-летнего Болдуина как «опустошенного», однако «очень откровенного» и «прямого».

Напомним, трагедия произошла 21 октября на съемочной площадке фильма «Раст» в американском штате Нью-Мексико. Правоохранители установили, что Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, однако один из них оказался боевым. Пуля разорвалась, ранив режиссера Джоэла Соузу и оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, которая вскоре скончалась в больнице.

Следователи установили, что револьвер на съемочной площадке Болдуину передал помощник режиссера Дэйв Холлс, который подчеркнул, что оружие безопасно. Сам Холлс получил его от менеджера по оружейному реквизиту Ханны Гутьеррес-Рид. Ее адвокаты утверждают, что она не знает, как в оружии оказался боевой патрон.

Сейчас это самый главный вопрос, на который пытается ответить следствие.

Источник: BBC