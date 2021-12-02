Разумков Третьяковій - Я тобі не сонце, Галю

https://racurs.ua/ua/n163924-razumkov-tretyakoviy-ya-tobi-ne-sonce-galu-video.html

Ракурс

Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Ради, та скандальна нардеп зі «Слуги народу» Галина Третьякова посперечалися 2 грудня у парламенті під час внесення правок до державного бюджету на 2021 рік.

Відео дискусії парламентарів у Телеграм оприлюднив депутат від «ЄС» Олексій Гончаренко.

Сонце, я тебе поважаю, — звернулася Третьякова до колеги.

По-перше, я тобі не сонце! По-друге, Галю, це автор, це всі, читай матчастину, — відповів Разумков.



Зауважимо, що на той момент на пленарному засіданні Ради впродовж кількох годин розглядалися правки до бюджету-2021.

Нагадаємо, під час розгляду законопроекту № 6298 нардеп зі «Слуги народу» вибачився перед колегою з «Євросолідарності».