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Разумков Третьяковій - Я тобі не сонце, Галю
Разумков Третьяковій — Я тобі не сонце, Галю (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163924-razumkov-tretyakoviy-ya-tobi-ne-sonce-galu-video.htmlРакурс
Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Ради, та скандальна нардеп зі «Слуги народу» Галина Третьякова посперечалися 2 грудня у парламенті під час внесення правок до державного бюджету на 2021 рік.
Відео дискусії парламентарів у Телеграм оприлюднив депутат від «ЄС» Олексій Гончаренко.
Сонце, я тебе поважаю, — звернулася Третьякова до колеги.
По-перше, я тобі не сонце! По-друге, Галю, це автор, це всі, читай матчастину, — відповів Разумков.
Зауважимо, що на той момент на пленарному засіданні Ради впродовж кількох годин розглядалися правки до бюджету-2021.
Нагадаємо, під час розгляду законопроекту № 6298 нардеп зі «Слуги народу» вибачився перед колегою з «Євросолідарності».
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