Навчання снайперів розпочала Росія на кордоні з Україною

https://racurs.ua/ua/n163925-navchannya-snayperiv-rozpochala-rosiya-na-kordoni-z-ukrayinou.html

Ракурс

Навчання снайперів розпочала Росія на території областей, які межують з Україною та Білоруссю. Військові навчання снайперських підрозділів Західного військового округу РФ стартували у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях.

До зборів Москва залучила понад 700 військовослужбовців. Російські снайпери вправлятимуться у спеціальній, тактичній та вогневій підготовці.

Спеціальні курси включають вивчення та практичне застосування комплексів розвідки, управління та зв’язку КРУС «Стрілець-М», підготовку та маскування вогневих позицій, вивчення спеціальних методик з протистояння снайперам умовному ворогу, стрільбу по максимально віддалених цілях за отриманими метеорологічними та балістичними даними, дії за умов близького контакту з дозорними групами «ворога», включаючи рукопашний бій, а також боротьбу з легкоброньованою технікою, — йдеться у повідомленні прес-служби армії країни-окупанта.



На навчаннях підрозділи армії агресора використовуватимуть снайперські гвинтівки СВД, СВД-М, СВД-К, а також снайперські гвинтівки АСВК.

Нагадаємо, Київ спільно із західними союзниками останнім часом звертає увагу на загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі, нарощування війська вздовж кордону та посилення дезінформації у медіа.