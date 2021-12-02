Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Порядок лишения водительских прав сменил Кабмин — что нового - водительское удостоверение

Порядок лишения водительских прав сменил Кабмин (ДОКУМЕНТ)

2 дек 2021, 19:07
999

Изменения в Порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспортное средство и его возвращения внес во время заседания 2 декабря Кабинет министров. Теперь водителей-нарушителей смогут лишать прав после решения суда.

Гражданин считается лишенным права вождения авто после вступления в законную силу решения служителей Фемиды о лишении этого права. Также, в отдельных случаях, если решение об админправонарушении (предусмотренное ст. 130 КупАП) не было принято в установленные сроки, водитель вправе продлить срок временного разрешения на право управления транспортным средством или по заявлению вернуть изъятое удостоверение.


Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии четыре законопроекта, усиливающих ответственность водителей за превышение скорости.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров