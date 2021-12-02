Порядок лишения водительских прав сменил Кабмин — что нового - водительское удостоверение

https://racurs.ua/n163927-poryadok-lisheniya-voditelskih-prav-smenil-kabmin-dokument.html

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Изменения в Порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспортное средство и его возвращения внес во время заседания 2 декабря Кабинет министров. Теперь водителей-нарушителей смогут лишать прав после решения суда.

Гражданин считается лишенным права вождения авто после вступления в законную силу решения служителей Фемиды о лишении этого права. Также, в отдельных случаях, если решение об админправонарушении (предусмотренное ст. 130 КупАП) не было принято в установленные сроки, водитель вправе продлить срок временного разрешения на право управления транспортным средством или по заявлению вернуть изъятое удостоверение.

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии четыре законопроекта, усиливающих ответственность водителей за превышение скорости.