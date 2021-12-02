Как Германия прощается с Меркель

https://racurs.ua/n163930-kak-germaniya-proschaetsya-s-merkel-translyaciya.html

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Ангела Меркель 2 декабря официально прощается с должностью канцлера Германии — в Берлине во дворе министерства обороны ФРГ сегодня вечером проходит торжественная церемония проводов первой женщины, которая была у руля немецкого правительства. Сама Меркель выбрала для этой церемонии песню культовой исполнительницы из ГДР в стиле панк-рок Нины Хаген, которую исполнит военный оркестр.

Ангела Меркель была канцлером Германии на протяжении 16 лет. Вместе с тем, она продолжит занимать должность и. о. канцлера, пока парламент не назначит ее преемника.

В четверг в Берлине проходит традиционный военный церемониальный акт под названием Der Große Zapfenstreich, который осуществляется для чествования высших должностных лиц государства, а также уходящих в отставку генералов армии. Этот церемониал считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы республики отдают гражданскому лицу.

Напомним, Меркель выбрала для церемонии песню Нины Хаген «Ты забыл цветную пленку», впервые прозвучавшую в 1974 году. Особенно в ней выделяется строчка Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war, ha ha («Теперь никто нам не поверит, как хорошо было здесь, ха-ха»), пишет DW.