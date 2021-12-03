Меркель попрощалася з посадою канцлера ФРН. Фото: DW

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Ангела Меркель попрощалася з посадою федерального канцлера Німеччини. Урочиста церемонія відбулася ввечері 2 грудня в Берліні.

Захід провели у форматі Der Große Zapfenstreich — це традиційний військовий церемоніальний акт прощання. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті уряду ФРН.

Гостями заходу стали близько 200 людей. Сама 67-річна Меркель висловила подяку німецькому народу за високу довіру до неї та співпрацю.

При цьому політик назвала моменти за весь час роботи канцлером, які їй найбільше запам’яталися. Йдеться про фінансову кризу 2008 року, кризу з мігрантами у 2015 році та пандемію коронавірусу.

Протягом цих 16 років відбувалися численні події та виклики, які потрібно було вирішувати як з політичної, так і з людської точки зору — розповіла Меркель.

Звертаючись до членів наступного уряду, Меркель побажала їм успіхів та вирішення всіх майбутніх викликів.

Нагадаємо, Меркель обрала для церемонії пісню Ніни Хаген «Ти забув кольорову плівку», яка вперше пролунала у 1974 році. Особливо у ній виділяється такий рядок Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's her war, ha ha («Тепер ніхто нам не повірить, як добре було тут).