Меркель попрощалась с должностью канцлера ФРГ. Фото: DW

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Ангела Меркель попрощалась с должностью федерального канцлера Германии. Торжественная церемония состоялась вечером 2 декабря в Берлине

Мероприятие провели в формате Der Große Zapfenstreich — это традиционный военный церемониальный акт проводов. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте правительства ФРГ.

Гостями мероприятия стали порядка 200 человек. Сама 67-летняя Меркель выразила благодарность немецкому народу за высокое доверие к ней и сотрудничество.

При этом политик назвала моменты за все время работы канцлером, которые ей больше всего запомнились. Речь идет о финансовом кризисе 2008 года, кризисе с мигрантами в 2015 году и пандемии коронавируса.

На протяжение этих 16 лет происходили многочисленные события и вызовы, которые нужно было решать как с политической, так и человеческой точки зрения, — рассказала Меркель.

Обращаясь к членам следующего правительства, Меркель пожелала им успехов и решения всех предстоящих вызовов.

Напомним, Меркель выбрала для церемонии песню Нины Хаген «Ты забыл цветную пленку», впервые прозвучавшую в 1974 году. Особенно в ней выделяется строчка Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war, ha ha («Теперь никто нам не поверит, как хорошо было здесь).