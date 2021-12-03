Из-за угрозы распространения штамма Omicron Украина вводит новые правила пересечения границы

https://racurs.ua/n163940-shtamm-omicron-v-ukraine-vveli-novye-pravila-peresecheniya-granicy.html

Ракурс

В Украине с сегодняшнего дня, 3 декабря, вступили в силу новые правила пересечения государственной границы, введенные из-за угрозы распространения опасной мутации коронавируса SARS-CoV-2 — впервые обнаруженного на юге Африки штамма Omicron.

Соответствующие новации предусмотрены принятыми Кабмином вчера, 2 декабря, изменениями к постановлению «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Решение правительства вносит следующие изменения:

на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывшими из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбика, Малави и находившимся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней;

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбик, Малави и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, подлежат обязательной самоизоляции, обсервации. Срок самоизоляции составляет 14 дней и начинается с момента пересечения госграницы и не может быть прекращен раньше.

Отмечается, что запрет на въезд из указанных африканских стран не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, а также других категорий иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с МИДом.

Напомним, учёные недавно обнаружили опасную особенность штамма Omicron.