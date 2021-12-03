Опасную особенность ковид-штамма Omicron обнаружили ученые. Фото: УП

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Южноафриканский штамм коронавируса Omicron увеличивает риск повторного заражения в три раза.

К такому выводу пришли ученые из Национального института инфекционных заболеваний и Центра эпидемиологического моделирования и анализа Южной Африки. Об этом они сообщили 2 декабря по итогам совместных исследований, передает Reuters.

Оказалось, что новый штамм обладает более высокой способностью обходить иммунитет, который был приобретен после перенесенного коронавируса. Варианты ковида «Дельта» и «Бета» не имели такой особенности.

Эксперт Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке Энн фон Готтберг на брифинге Всемирной организации здравоохранения отметила, что человеку, который поборол любой предыдущий вариант ковида, не защищен от «Омикрона». Специалист предполагает, что число больных в ЮАР будет расти в геометрической прогрессии.

Напомним, новый штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг. Сейчас случаи заражения новым вариантом ковида зафиксировали в Ботсване, ЮАР, Гонконге, Израиле, Бельгии, Германии, Италии, Великобритании, Австралии, США.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» сопровождается умеренными симптомами — люди жалуются на усталость и учащенное сердцебиение. При этом больные ощущают вкусы и запахи.

Источник: Reuters