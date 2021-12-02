Венедиктова «активирует» свыше 200 дел против окружения Ахметова

https://racurs.ua/n163934-venediktova-aktiviruet-svyshe-200-del-protiv-okrujeniya-ahmetova.html

Ракурс

За Рината Ахметова взялся Офис генпрокурора — Ирина Венедиктова распорядилась «активизировать» расследование ряда дел против компаний и физических лиц «с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики».

Об этом генпрокурор написала поздно вечером 2 декабря на собственной Facebook-странице.

Я никого не называю путчистом, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики, — отметила глава Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, предварительный анализ показал, что в общей сложности речь идет о более чем 200 делах.

Эти 200 дел — результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Речь идет о почти всех крупных предприятиях в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен, — добавила Венедиктова.

Чиновница публично не назвала имени олигарха, однако, по данным источников СМИ в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Ринате Ахметове.

Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон, — подытожила Венедиктова.

Напомним, в ноябре Зеленский и Ахметов перешли к открытому противостоянию. Окружение президента не исключает, что Ахметов может прибегнуть к созданию проблем в энергетике, поскольку он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ.

26 ноября на пресс-конференции Зеленский заявил, что власти получили информацию, что в Украине на 1−2 декабря якобы готовят госпереворот с участием Ахметова. Олигарх назвал это заявление «сплошной ложью». 1 декабря у стен Офиса президента прошла мирная акция протеста.