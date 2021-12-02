Венедіктова “активує” понад 200 справ проти оточення Ахметова

https://racurs.ua/ua/n163934-venediktova-aktyvuie-ponad-200-sprav-proty-otochennya-ahmetova.html

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За Ріната Ахметова взявся Офіс генпрокурора — Ірина Венедіктова розпорядилася «активізувати» розслідування низки справ проти компаній та фізичних осіб «з орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики тощо».

Про це генпрокурор написала пізно ввечері 2 грудня на власній Фейсбук-сторінці.

Я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб'єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, — зазначила глава Офісу генпрокурора.

За словами Венедіктової, попередній аналіз засвідчив, що загалом йдеться про понад 200 справ.

Ці 200 справ — результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень, — додала Венедіктова.

Чиновниця публічно не назвала імені олігарха, проте за даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Ріната Ахметова.

Великий бізнес у шкаралупі політики та власних ЗМІ поважатиме закон, — підсумувала Венедіктова.

Нагадаємо, у листопаді Зеленський та Ахметов перейшли до відкритого протистояння. Оточення президента не виключає, що Ахметов може вдатися до створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ.

26 листопада на прес-конференції Зеленський заявив, що влада отримала інформацію, що в Україні на 1−2 грудня нібито готують держпереворот за участю Ахметова. Олігарх назвав цю заяву «суцільною брехнею». 1 грудня біля стін Офісу президента відбулася мирна акція протесту.