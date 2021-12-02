Будинок з фільму «Сам удома» здають в оренду — як він виглядає

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Ракурс

«Сам удома» напередодні різдвяних свят повертається — цього року будинок з легендарного фільму можна буде забронювати. Оголошення про оренду розміщено на онлайн-сервісі Airbnb від імені брата головного героя Базза Маккаллістера.

Будинок, де Кевін Маккалістер залишився сам вдома на Різдво, пропонують орендувати лише на одну ніч, а саме бронювання відкриється сьомого грудня.

Фасад будівлі вже прикрасили до різдвяних свят. Гостей зустріне актор, який зіграв старшого брата Кевіна — Базза. Також в будинку діятимуть «правила Кевіна».

Нагадаємо, «Сам удома» (Home Alone) — сімейна різдвяна комедія 1990 року. Прем'єра кінострічки відбулася 10 листопада 1990 року в кінотеатрах Чикаго. Фільм мав гучний успіх — за 29 тижнів прокату по всьому світі він зібрав понад 476 млн дол., що є рекордом для фільмів цього жанру.

В 1991 році фільм отримав дві номінації на премію «Оскар» за найкращу музику до фільму та найкращу пісню. За роль Кевіна Маккалістера Маколей Калкін також отримав номінацію на найкращу чоловічу роль премії «Золотий Глобус».