ДТЕК Ахметова замовчує масштабну аварію на ТЕС — аварія на Бурштинській ТЕС

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Масштабна аварія сталася на одній з ТЕС України, пов’язаних з олігархом Рінатом Ахметовим. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Радіо Свобода» «Схеми» та «Центру протидії корупції», оприлюдненому 2 грудня.

На початку листопада мешканці Бурштина в Івано-Франківській області повідомили про аварію на місцевій ТЕС. Йдеться про Бурштинську ТЕС — одного з найбільших забрудників на континенті і єдину, яка експортує електроенергію до Європейського Союзу.

У компанії Ахметова ДТЕК підтвердили прорив «звичайного колектора з водою, який не несе загрози довкіллю». Разом з тим, Державну екологічну інспекцію на територію ТЕС для перевірки не пустили.

Журналістам вдалося зняти місце аварії за допомогою безпілотника — на відео видно затоплену темною рідиною територію ТЕС площею до 10 га. На думку фахівців, йдеться про ймовірний розрив золошлакопроводу.

Незалежна хімічна експертиза, замовлена «Центром протидії корупції», виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу — миш’яку, — пише «Радіо Свобода».

Цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер.

Нагадаємо, Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин Івано-Франківської області. Станцією володіють структури олігарха Ріната Ахметова. Раніше нею керував нинішній прем'єр Денис Шмигаль. За даними британського аналітичного центру Ember, Бурштинська ТЕС — перша в Європі щодо масштабів викидів двоокису сірки.