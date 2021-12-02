Меморандум про інтеграцію з розвідкою НАТО підпише уряд

https://racurs.ua/ua/n163931-memorandum-pro-integraciu-z-rozvidkou-nato-pidpyshe-uryad.html

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Меморандум про домовленість з Організацією НАТО зі зв’язку та інформації щодо співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогностування в рамках програми Північноатлантичного альянсу «Партнерство заради мируˮ підпише Україна.

Відповідне рішення 2 грудня ухвалив на засіданні Кабінет міністрів. Також сьогодні відбулося засідання комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Майже півроку тому відбулося тематичне засідання Ради нацбезпеки і оборони, де ухвалили рішення про невідкладні заходи інтеграції України до НАТО. Відтоді… маємо проміжні результати у секторі безпеки і оборони, — вказала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

З її слів, зараз тривають заходи з розбудови національної системи стійкості, які регламентовані окремим рішенням РНБО. Стефанішина нагадала, що Північноатлантична рада НАТО влітку схвалила оновлений пакет цілей партнерства для України на наступний цикл Процесу планування та оцінки сил на 2021−2025 роки. У НАТО визначили 46 цілей, шість з яких є новими для України.