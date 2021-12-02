Меморандум об интеграции с разведкой НАТО подпишет Кабмин

https://racurs.ua/n163931-memorandum-ob-integracii-s-razvedkoy-nato-podpishet-kabmin.html

Ракурс

Меморандум о договоренности с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогностировки в рамках программы Североатлантического альянса «Партнерство ради мира» подпишет Украина.

Соответствующее решение 2 декабря принял на заседании Кабинет Министров. Также сегодня состоялось заседание комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины.

Около полугода назад состоялось тематическое заседание Совета нацбезопасности и обороны, где было принято решение о безотлагательных мерах интеграции Украины в НАТО. С тех пор… есть промежуточные результаты в секторе безопасности и обороны, — указала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, сейчас продолжаются мероприятия по развитию национальной системы устойчивости, которые регламентированы отдельным решением СНБО. Стефанишина напомнила, что Североатлантический совет НАТО летом одобрил обновленный пакет целей партнерства для Украины на следующий цикл процесса планирования и оценки сил на 2021−2025 годы. В НАТО определили 46 целей, шесть из которых новые для Украины.