Масштабную аварию на ТЭС скрывают у Ахметова - СМИ

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Ракурс

Масштабная авария произошла на одной из ТЭС Украины, связанной с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Радио Свобода» «Схемы» и «Центра противодействия коррупции», обнародованном 2 декабря.

В начале ноября жители Бурштына в Ивано-Франковской области сообщили об аварии на местной ТЭС. Речь идет о Бурштынской ТЭС — одном из самых крупных загрязнителей на континенте и единственной станции, которая экспортирует электроэнергию в Европейский Союз.

У компании Ахметова ДТЭК подтвердили прорыв «обычного коллектора с водой, который не несет угрозы окружающей среде». Вместе с тем Государственную экологическую инспекцию на территорию ТЭС для проверки не пустили.

Журналистам удалось снять место аварии с помощью беспилотника — на видео видна затопленная темной жидкостью территория ТЭС площадью до 10 га. По мнению специалистов, речь идет о вероятном разрыве золошлакопровода.

Независимая химическая экспертиза, заказанная «Центром противодействия коррупции», обнаружила в жидкости с места затопления превышение допустимой нормы токсичного элемента — мышьяка, — пишет Радио Свобода.

Эту жидкость откачивали прямо в водохранилище рядом, соединенное с местной рекой, которая дальше впадает в Днестр.

Напомним, Бурштынская тепловая электростанция находится возле города Бурштын Ивано-Франковской области. Станцией владеют структуры олигарха Рината Ахметова. Ранее ею руководил нынешний премьер Денис Шмигаль. По данным британского аналитического центра Ember, Бурштынская ТЭС — первая в Европе по масштабам выбросов двуокиси серы.