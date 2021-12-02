Дом из фильма «Один дома» сдают в аренду – как он выглядит – Один дома

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Ракурс

«Один дома» в канун рождественских праздников возвращается — в этом году дом из легендарного фильма можно будет забронировать. Объявление о сдаче в аренду размещено на онлайн-сервисе Airbnb от имени брата главного героя Базза Маккаллистера.

Дом, где Кевин Маккалистер остался один дома на Рождество, предлагают арендовать только на одну ночь. Бронирование откроется седьмого декабря.

Фасад здания уже украсили к рождественским праздникам. Гостей встретит актер, сыгравший роль старшего брата Кевина — Базза. Также в доме будут действовать «правила Кевина».

Напомним, «Один дома» (Home Alone) — семейная рождественская комедия 1990 года. Премьера фильма состоялась 10 ноября 1990 года в кинотеатрах Чикаго. Фильм имел большой успех — за 29 недель проката по всему миру он собрал свыше 476 млн долл., что является рекордом для фильмов этого жанра.

В 1991 году фильм получил две номинации на премию Оскар за лучшую музыку к фильму и лучшую песню. За роль Кевина Маккалистера Маколей Калкин также получил номинацию на лучшую мужскую роль премии «Золотой Глобус».