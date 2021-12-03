Небезпечну особливість ковід-штаму Omicron виявили вчені. Фото: УП

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Ракурс

Південноафриканський штам коронавірусу Omicron збільшує ризик повторного зараження в три рази.

До такого висновку дійшли вчені з Національного інституту інфекційних захворювань і Центру епідеміологічного моделювання та аналізу Південної Африки. Про це вони повідомили 2 грудня за підсумками спільних досліджень, передає Reuters.

Виявилося, що новий штам має вищу здатність обходити імунітет, який був придбаний після перенесеного коронавірусу. Варіанти ковіду «Дельта» та «Бета» не мали такої особливості.

Експерт Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці Енн фон Готтберг на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров’я зазначила, що людина, яка поборола будь-який попередній варіант ковіду, не захищена від «Омікрону». Фахівець припускає, що число хворих в ПАР буде рости в геометричній прогресії.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко поширився у найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг. Зараз випадки зараження новим варіантом ковіду зафіксували у Ботсвані, ПАР, Гонконгу, Ізраїлі, Бельгії, Німеччині, Італії, Великій Британії, Австралії, США.

Новий штам коронавірусу «Омікрон» супроводжується помірними симптомами — люди жаліються на стомленість і прискорене серцебиття. При цьому хворі відчувають смаки та запахи.

Джерело: Reuters