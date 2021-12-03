Ракурсhttps://racurs.ua/
Пункт пропуска «Ягодин» заблокировали возмущенные горняки. Скриншот с видео
Пункт пропуска «Ягодин» заблокировали возмущенные горняки — что произошлоhttps://racurs.ua/n163939-punkt-propuska-yagodin-zablokirovali-vozmuschennye-gornyaki-chto-proizoshlo.htmlРакурс
Акция протеста шахтеров привела к блокированию международной автотрассы в Волынской области.
Полторы сотни горняков перекрыли движение вблизи международного пункта пропуска «Ягодин». Акцию протеста устроили из-за принятых в первом чтении Верховной Радой законопроектов, которые должны объединить Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Об этом 3 декабря сообщает «5 канал».
По словам шахтеров, эти законодательные изменения лишат их регрессных выплат, гарантированных государством. Говорят, что протест будет бессрочным. Также отмечают возможность проведения митингов в Киеве.
При объединении мы потеряем все льготы, которые человек получил при потере трудоспособности. Это санаторно-курортное лечение, люди, которые сейчас работают, избавятся от реабилитации, — рассказал журналистам один из участников митинга.
Напомним, 30 ноября под Верховной Радой митинговали физические лица-предприниматели. Участники протеста выступали против фискализации и требовали, чтобы любой диалог происходил с представителями малого бизнеса.
Источник: «5 канал»
.