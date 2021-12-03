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Ракурс
Пункт пропуска «Ягодин» заблокировали возмущенные горняки. Скриншот с видео

Пункт пропуска «Ягодин» заблокировали возмущенные горняки — что произошло

3 дек 2021, 09:55
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Акция протеста шахтеров привела к блокированию международной автотрассы в Волынской области.

Полторы сотни горняков перекрыли движение вблизи международного пункта пропуска «Ягодин». Акцию протеста устроили из-за принятых в первом чтении Верховной Радой законопроектов, которые должны объединить Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Об этом 3 декабря сообщает «5 канал».

По словам шахтеров, эти законодательные изменения лишат их регрессных выплат, гарантированных государством. Говорят, что протест будет бессрочным. Также отмечают возможность проведения митингов в Киеве.

При объединении мы потеряем все льготы, которые человек получил при потере трудоспособности. Это санаторно-курортное лечение, люди, которые сейчас работают, избавятся от реабилитации, — рассказал журналистам один из участников митинга.


Напомним, 30 ноября под Верховной Радой митинговали физические лица-предприниматели. Участники протеста выступали против фискализации и требовали, чтобы любой диалог происходил с представителями малого бизнеса.

Источник: «5 канал»

Источник: Ракурс


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