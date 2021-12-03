Пункт пропуску «Ягодин» заблоковали обурені гірники. Скріншот з відео

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Акція протесту шахтарів призвела до блокування міжнародної автотраси у Волинській області.

Півтори сотні гірників перекрили рух поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Акцію протесту влаштували через ухвалені у першому читанні Верховною Радою законопроекти, які мають об'єднати Фонд соціального страхування та Пенсійний фонд. Про це 3 грудня повідомляє «5 канал».

За словами шахтарів, ці законодавчі зміни позбавлять їх регресних виплат, гарантованих державою. Кажуть, що протест буде безстроковим. Також наголошують на можливості проведення мітингів у Києві.

При об'єднанні ми втратимо всі пільги, які людина отримала при втраті працездатності. Це санаторно-курортне лікування, люди, які зараз працюють, позбавляться реабілітації, — розповів журналістам один із учасників мітингу.

Нагадаємо, 30 листопада під Верховною Радою мітингували фізичні особи-підприємці. Учасники протесту виступали проти фіскалізації та вимагали, щоб будь-який діалог відбувався з представниками малого бізнесу.

Джерело: «5 канал»