Курс гривні знову понизився

https://racurs.ua/ua/n163938-nbu-znovu-znyzyv-kurs-gryvni-detali.html

Ракурс

Національний банк України (НБУ) на сьогодні, 3 грудня, знизив курс гривні до іноземних валют.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті НБУ.

Станом на сьогодні, курс гривні до долара США становить 27,2933 грн/дол. Таким чином, за добу курс української національної валюти до долара знизився на 6 копійок.

Курс гривні щодо євро також понизився — до 30,9438 грн за євро проти 30,8443 грн за євро вчора, 2 грудня.

Також впав курс гривні щодо російського рубля — до 0,3703 грн/руб. проти 0,3683 грн/руб. минулої доби.

Нагадаємо, у НБУ послаблення гривні останнім часом пов’язують зі зростанням попиту на іноземну валюту з боку енергетичних компаній та психологічними чинниками, такими як накопичення на кордоні з Україною військ країни-агресора.