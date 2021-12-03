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Ракурс
Курс гривні знову понизився

НБУ знову знизив курс гривні — деталі

3 гру 2021, 09:40
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Національний банк України (НБУ) на сьогодні, 3 грудня, знизив курс гривні до іноземних валют.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті НБУ.

Станом на сьогодні, курс гривні до долара США становить 27,2933 грн/дол. Таким чином, за добу курс української національної валюти до долара знизився на 6 копійок.

Інфографіка: НБУ

Курс гривні щодо євро також понизився — до 30,9438 грн за євро проти 30,8443 грн за євро вчора, 2 грудня.

Інфографіка: НБУ

Також впав курс гривні щодо російського рубля — до 0,3703 грн/руб. проти 0,3683 грн/руб. минулої доби.


Інфографіка: НБУ

Нагадаємо, у НБУ послаблення гривні останнім часом пов’язують зі зростанням попиту на іноземну валюту з боку енергетичних компаній та психологічними чинниками, такими як накопичення на кордоні з Україною військ країни-агресора.

Джерело: Ракурс


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