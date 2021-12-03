Ракурсhttps://racurs.ua/
Курс гривні знову понизився
НБУ знову знизив курс гривні — деталіhttps://racurs.ua/ua/n163938-nbu-znovu-znyzyv-kurs-gryvni-detali.htmlРакурс
Національний банк України (НБУ) на сьогодні, 3 грудня, знизив курс гривні до іноземних валют.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті НБУ.
Станом на сьогодні, курс гривні до долара США становить 27,2933 грн/дол. Таким чином, за добу курс української національної валюти до долара знизився на 6 копійок.
Курс гривні щодо євро також понизився — до 30,9438 грн за євро проти 30,8443 грн за євро вчора, 2 грудня.
Також впав курс гривні щодо російського рубля — до 0,3703 грн/руб. проти 0,3683 грн/руб. минулої доби.
Нагадаємо, у НБУ послаблення гривні останнім часом пов’язують зі зростанням попиту на іноземну валюту з боку енергетичних компаній та психологічними чинниками, такими як накопичення на кордоні з Україною військ країни-агресора.
.