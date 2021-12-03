Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 2 грудня, виявили у 13 тис. 777 громадян.

Серед нових інфікованих 1 тис. 279 дітей та 222 медичних працівники. Госпіталізувати вчора довелося 2 тис. 992 осіб, а померли від хвороби 509 інфікованих. Подолати ковід зуміли 22 тис. 893 особи. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що з початку пандемії захворіли 3 млн 477 тис. 649 українців, а одужали 3 млн 18 тис. 620 осіб. Коронавірус забрав життя 87 тис. 566 громадян.

Вакцинувалися вчора 206 тис. 710 людей. Одну дозу отримали 70 тис. 581 особа, а повністю імунізовані 136 тис. 129 українців.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцину вкололи 13 млн 610 тис. 70 громадянам, з них отримали одну дозу 13 млн 610 тис. 68 українців, а повністю імунізовані вже 11 млн 549 тис. 490 осіб.

У МОЗ наголосили, що станом на 3 грудня вже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу. Повний курс вакцинації пройшли 37,2% дорослого населення.

Нагадаємо, найбільшу кількість щеплень за 1 грудня 2021 року було проведено у Києві — вакцинували 54,10% населення. Аутсайдером з вакцинації є Донбас — 13,58% населення вакцинували у Донецькій та 11,46% у Луганській області.