Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

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Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 декабря, обнаружили у 13 тыс. 777 граждан.

Среди новых инфицированных 1 тыс. 279 детей и 222 медицинских работника. Госпитализировать вчера пришлось 2 тыс. 992 человек, а умерли от болезни 509 инфицированных. Преодолеть ковид сумели 22 тыс. 893 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что с начала пандемии заболели 3 млн 477 тыс. 649 украинцев, а выздоровели 3 млн 18 тыс. 620 человек. Коронавирус унес жизни 87 тыс. 566 граждан.

Вакцинировались вчера 206 тыс. 710 человек. Одну дозу получили 70 тыс. 581 человек, а полностью иммунизированы 136 тыс. 129 украинцев.

От начала вакцинальной кампании в Украине вакцину вкололи 13 млн 610 тыс. 70 гражданам, из них получили одну дозу 13 млн 610 тыс. 68 украинцев, а полностью иммунизированы уже 11 млн 549 тыс. 490 человек.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 3 декабря уже 43,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 37,2% взрослого населения.

Напомним, наибольшее количество прививок за 1 декабря 2021 года было проведено в Киеве — вакцинировали 54,10% населения. Аутсайдером по вакцинации Донбасс — 13,58% населения вакцинировали в Донецкой и 11,46% в Луганской области.